ROBBIATE – Ennesima tragedia sui binari, questa volta accaduta nel meratese, dove una persona è stata investita da un treno tra le stazioni di Paderno d’Adda e Carnate.

Il fatto è avvenuto intorno alle 16.30 di venerdì. Negli attimi successivi è stata interrotta la linea ferroviaria della linea Bergamo- Carnate- Milano. Trenord ha avvisato i passeggeri di ritardi fino ad un’ora sui convogli e possibili cancellazioni.

I soccorritori, i vigili del fuoco e i carabinieri sono accorsi sul luogo dell’accaduto, purtroppo per la persona investita non c’è stato nulla da fare. Si tratterebbe di una donna di 41anni. L’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, non è esclusa la possibilità di un gesto estremo della vittima.