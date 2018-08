CALOLZIOCORTE – E’ stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Lecco il ragazzo di 29 anni investito da un’auto nella serata di oggi, alle 18.30, mentre percorreva via Nullo, la strettoia a senso unico all’altezza dell’istituto Manzoni in centro Calolzio. Stando alle prime informazioni raccolte sul posto si tratterebbe di un investimento volontario, con l’auto che sarebbe poi fuggita.

Immediata la chiamata ai soccorsi intervenuti con un’ambulanza dei volontari del soccorso di Calolzio e l’automedica che hanno prestato le prime cure al ragazzo il quale avrebbe riportato diversi traumi, rimanendo cosciente. Una decina i Carabinieri fra cui il Maresciallo Fabio Marra e il Capitano della Compagnia di Lecco Alessio Zanella sul posto che hanno vietato la strada al traffico, ancora chiusa a distanza di ore, per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze necessarie per stabilire l’esatta dinamica dei fatti ed individuare i responsabili del gesto. Pare che il giovane fosse appena uscito dalla sua abitazione quando la macchina l’avrebbe investito per poi darsi alla fuga, i contorni della vicenda sono ancora da chiarire, resta molto riservo sulle indagini.