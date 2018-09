CIVATE – E’ ricoverato all’ospedale di Lecco, in prognosi riservata, il 71enne residente a Calolzio e investito da un’auto nel pomeriggio di venerdì a Civate. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 all’incrocio in via alla Santa.

Secondo una prima ricostruzione, poco prima dell’incrocio il pedone stava camminando lungo il marciapiede quando è giunto all’incrocio con via Sassi, nel momento in cui l’auto, condotta da un 73enne stava per svoltare. Possibile che in quel momento il pedone stesse attraversando la strada e sia stato urtato dall’auto, cosa sia effettivamente accaduto saranno gli accertamenti della Polizia Locale a chiarirlo. Il 71enne, in seguito all’investimento, è finito rovinosamente a terra.

Soccorso dai sanitari è stato trasportato al nosocomio di Lecco con alcuni traumi e una presunta emorragia celebrale.