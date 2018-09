ARCORE – Dramma in stazione ad Arcore nella serata di lunedì: un uomo è rimasto ucciso, investito da un treno della linea Milano-Lecco-Tirano, sembrerebbe mentre attraversava i binari non distante dal passaggio a livello. L’incidente si è verificato intorno alle 19.30.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sull’incidente indagano le forze dell’ordine.

Inevitabili i disagi per i pendolari, in particolare della linea Milano-Lecco con ritardi fino a due ore e diverse cancellazioni. Tra Carnate e Monza è stato istituito in serata un bus provvisorio per il trasporto dei viaggiatori.

