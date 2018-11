CALOLZIO – “In un momento di così grande dolore, abbiamo deciso di sospendere la festa prevista per oggi e di rimandare l’inaugurazione del nuovo oratorio al 25 novembre”. Con questa decisione dalla parrocchia annunciano il lutto che ha colpito la comunità del Pascolo dove GianLuigi Rosa svolgeva attivamente il ruolo di collaboratore.

Uomo conosciuto e apprezzato da tutti, GianLuigi Rosa aveva 60 anni e si è spento sabato mattina, al termine della malattia. Lascia i fratelli Marco e Angelo, la moglie Grazia e due figli, Paola e Alberto, quest’ultimo giocatore in prima squadra e allenatore dei piccoli della Polisportiva di Foppenico, dalla quale è giunto un messaggio di vicinanza alla famiglia.

Anche Luigi, che lavorava come impiegato all’azieda Osca di Olginate, era legato all’associazione sportiva dove svolgeva il ruolo di dirigente e accompagnatore. Il 60enne è stato anche tra i fondatori del Club Dante Giacosa, dedicato agli appassionati di auto storiche.

Il mondo dei motori è sempre stato nel cuore dei Rosa: se il fratello Angelo è titolare della carrozzeria Rosa, tra gli anni ’70 e ’80, Luigi era pilota di moto, gareggiando prima per il Moto Club Lecco e poi con il Moto Club Carate, nelle categorie 50, 80 e 125. “Correva insieme al campione Ezio Gianola – ricorda la moglie Grazia – molto spesso capitava che partissero insieme per recarsi alle gare”.

Motori e solidarietà: con il Club Giocosa, GianLuigi Rosa ha partecipato alle iniziative promosse in favore di Telethon e nei mesi scorsi, a Mandello, con l’associazione Giovani Diabetici in una manifestazione fortemente voluta dal presidente del club, Giancarlo Fabrucci, recentemente scomparso, dopo aver affrontato il prima persona il diabete. Ora è Angelo Rosa a guidare il club in attesa di nuove elezioni.

A tutto ciò si aggiunge la grande attività portata avanti in oratorio come volontario, lo stesso oratorio che domenica si preparava al taglio del nastro dopo il suo rinnovamento. Un momento che non poteva che essere rimandato a seguito della grave perdita. I funerali si svolgeranno lunedì 12 novembre, alle 14.30, presso la chiesa parrocchiale del Pascolo.