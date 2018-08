LECCO – Non ci pensano un attimo, quando arriva la chiamata sono pronti in pochi minuti e partono per soccorrere le persone in difficoltà sui nostri monti.

Sono gli uomini del Soccorso Alpino che agiscono con professionalità grazie alla loro competenza e alla grande conoscenza delle nostre montagne.

I volontari della XIX Delegazione Lariana sono entrati in azione anche ieri, lunedì 27 agosto, sul Resegone per aiutare tre escursioniste che, durante la salita del canale Comera, hanno sbagliato sentiero infilandosi in una zona impervia senza più riuscire a muoversi.

Fortunatamente non è successo nulla di grave e sono state riportate a valle incolumi grazie all’ausilio dell’elisoccorso.

Ecco le immagini dell’intervento che bene rendono l’idea delle difficoltà ambientali in cui sono costretti a intervenire, della grande professionalità dei soccorritori e dell’abilità dei piloti degli elicotteri.