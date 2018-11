VALMADRERA – Più critica del previsto la situazione riscontrata durante i lavori alla strada della Rocca tra Valmadrera e Malgrate che per ora resterà chiusa.

Ieri, giovedì 8 novembre, presso l’ufficio Lavori Pubblici di Valmadrera si è tenuta una riunione tra l’Amministrazione Comunale e i tecnici incaricati dalla proprietà dei terreni sovrastanti la strada della Rocca da dove, lo scorso lunedì in seguito al maltempo, sono cadute alcune piante.

L’incontro è stato organizzato per fare il punto dello stato di fatto dei luoghi fa sapere il Comune. “Dall’analisi dei tecnici è emersa una situazione più critica del previsto: non si tratta solo di alcune piante di alto fusto che sono state abbattute dalla forza del vento, ma – nel loro cadere – le piante hanno smosso una parte scoscesa del terreno e hanno danneggiato un muro di recinzione che si affaccia sopra la strada che collega Valmadrera a Malgrate” spiegano dal municipio.

Come se non bastasse, “le condizioni meteo – prosegue l’amministrazione comunale – non permettono inoltre di poter lavorare in sicurezza perchè ci si trova su un terreno in forte pendenza che rischia di smottare ulteriormente, in quanto molto carico di acqua. I lavori che si potevano fare anche sotto la pioggia, come il taglio delle piante cadute, sono già stati fatti, con l’ausilio anche di mezzi pesanti per il sollevamento dei grossi tronchi”.

Ora resta da fare la messa in sicurezza del terreno e la sistemazione del muro danneggiato dalla caduta delle grosse piante, “lavori che – sottolineano dal Comune – non possono essere eseguiti in presenza di piogge continue. Per questo è stata concessa una proroga dei lavori sino a giovedì 15 novembre 2018”.