MANDELLO – La Lega Navale di Mandello perde uno dei suoi volti storici: è venuto a mancare, all’età di 90 anni, Lorenzo Piva, dal 1974 socio dell’associazione ricoprendo negli anni incarichi importanti sia nella sezione che nella lega navale nazionale. E’ scomparso lunedì pomeriggio, in seguito ad un improvviso malore.

Il funerale si svolgerà mercoledì 19 settembre alle ore 15.30 presso la chiesa del Sacro Cuore.

Pubblichiamo l’affettuosa lettera che il gruppo mandellese ha voluto dedicargli:

“Sembra ieri: avevamo appena finito di festeggiare i tuoi 90anni, il 10 dicembre, presso la LNi di Mandello insieme ai bambini che regatavano per contendersi, complice la tua famiglia, il trofeo “Bordo Piva”, e ora siamo qui a ricordarti con nostalgia e rimpianto.

Ci mancherai caro Lorenzo: ci mancheranno i tuoi giudizi profondi sulla vita e sulle vicende del mondo, ci mancherà il tuo supporto al nostro lavoro in Lni. Hai saputo essere vicino alla realtà della nostra sezione con autorevolezza e animo giusto, ma anche con il cuore caldo di un padre.

Con sguardo attento ci invitavi a fare sempre il meglio per la LNI, ricordandoci, a volte, anche a non esagerare negli obiettivi e nelle aspettative, richiamandoci sempre ad un sano equilibrio e al valore dell’unità e dell’accoglienza di ogni diverso parere e modo di percepire la realtà.

Noi tutti abbiamo sentito la tua vicinanza e il tuo sostegno, ti abbiamo ammirato per la tua passione per il bene e il giusto, sentivamo il tuo amore per l’acqua che mai hai abbandonato e che ti è stata fedele compagnia fino alla fine dei tuoi giorni: tutti ti abbiamo visto veleggiare tranquillo e sereno sul tuo meteor blu, il Salomon, e la tua presenza ci donava forza e sicurezza.

Ci hai fatto conoscere la tua bellissima famiglia: la tua dolcissima moglie Renata, tua figlia Monica vulcanica e creativa, tuo figlio Fabio, e i tuoi nipoti a cui oggi esprimiamo tutti noi Soci della Lni profondo cordoglio e vicinanza.

La Lni di Mandello non ti dimenticherà mai. Grazie per tutto l’aiuto e il supporto che ci hai dato in questi anni!

Con grande dolore ne diamo annuncio ai Soci tutti perché si stringano con noi alla famiglia”.

Il Presidente e il Consiglio Lni Mandello del Lario