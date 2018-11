LECCO – Dopo essere stato sorpreso a rubare una prima volta, il ladro è tornato nella stesso negozio per tentare un nuovo furto.

E’ successo nel negozio Longoni Sport del centro commerciale Le Meridiane. Nel pomeriggio di ieri (martedì 20 novembre), l’uomo ha attirato l’attenzione del personale addetto alla vigilanza e, proprio perché pochi giorni prima era stato sorpreso a rubare proprio lì, le Guardie Giurate lo hanno invitato ad uscire dal negozio.

L’uomo, però, ha cominciato ad alzare la voce chiedendo spiegazioni, peccato che una volta oltrepassate le barriere anti-taccheggio queste si sono messe a suonare. Dopo aver negato di aver preso qualcosa dal negozio, ha mostrando il contenuto dello zaino dal quale è caduto un coltello da cucina con il manico nero. Nel frattempo sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante.

A quel punto il fermato è andato in escandescenza e ha cominciato a spogliarsi, mostrando cosi di indossare una felpa rubata poco prima all’interno del negozio, con ancora applicato il dispositivo anti-taccheggio.

Il soggetto ha continuato a inveire contro gli agenti, in particolare contro una guardia giurata minacciandola ripetutamente di morte. Acclarata la dinamica dei fatti, S.N., 34enne marocchino, pluripregiudicato con numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, per reati in materia di stupefacenti e reati contro la persona, regolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato negli uffici della Questura e arrestato per tentata rapina impropria e denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nella giornata di oggi, presso il Tribunale di Lecco, l’arresto è stato convalido ed è stata disposta nei confronti la misura della custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio previsto nel mese di dicembre prossimo.