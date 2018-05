LECCO – Avrebbe potuto avere un epilogo peggiore l’incidente avvenuto questa mattina, domenica, poco dopo le 9, in via Spreafico a Laorca, dove un balcone ha ceduto ed un uomo di 73 anni ha compiuto un salto nel vuoto di circa 3 metri schiantandosi al suolo.

Un boato che udito da molti residenti che abitano in zona e lungo la stretta via che Corso Monte Ortigara porta in piazza della Chiesa. Immediata la chiamata ai soccorsi con il personale sanitario giunto a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa, quindi automedica, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e Polizia Locale.

L’uomo è stato spostato di pochi metri del punto del crollo all’imbocco di via Ravalle dove i personale medico e sanitario gli ha prestato le prime cure. Stando alle informazioni raccolte sul posto l’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita. Mentre a Laorca, non sono poche le persone che hanno pensato a cosa potrebbe essere successo se quel balcone fosse crollato poco più tardi, quando da quella via sarebbero passati i bambini che questa mattina riceveranno la Prima Comunione nella vicina chiesa di Santi Pietro e Paolo.