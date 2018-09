LECCO – Intervento del Soccorso Alpino nella prima mattinata di oggi, domenica, per un infortunio su una via di arrampicata al Pizzo Boga, nel rione di Laorca.

Stando a quanto appreso, lo scalatore era impegnato sul primo tiro della via quando sarebbe caduto, riportando la frattura di alcune costole.

Sul posto, poco dopo le 9.30, una squadra del Soccorso Alpino che ha portato a valle il ferito, trasportato poi in ospedale per le cure necessarie. In volo, in un primo momento, si è alzato anche l’elisoccorso di Bergamo, poi fatto rientrare.