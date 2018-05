LECCO – Notizia importante per tutti i fedeli: mercoledì 9 maggio arriverà in città l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini, eletto solamente lo scorso settembre. Per l’eminenza, è la prima visita pastorale ufficiale nel rione lecchese.

Il programma della serata prevede, alle ore 18, la benedizione del Polittico del Luini – recentemente restaurato grazie al FAI di Lecco – nella chiesa di Sant’Andrea di Maggianico. Dalle 18.45 l’Arcivescovo si sposterà nella piccola chiesa del Beato Serafino di Chiuso, dove incontrerà i futuri cresimandi del piccolo rione periferico e di Maggianico.

La serata si concluderà con la Santa Messa che l’Arcivescono officerà alla chiesa parrocchiale di Chiuso, con la presenza del sindaco Virginio Brivio e di diverse autorità cittadine. L’inizio della funzione è previsto per le ore 21.00.

L’Arcivescovo Del Pini è stato invitato a Lecco direttamente da Don Ottavio, parroco di Chiuso. Durante la sua breve visita avrà anche l’occasione di benedire i quattro stendardi – Morazzone, Molini, Corso Bergamo e Chiuso Vecchio – delle fazioni dell’imminente Palio di Chiuso, che inizierà il 17 maggio 2018.