MESSAGGIO PROMOZIONALE – Due proposte di viaggio interessanti, due occasioni da non perdere quelle promosse dall’agenzia Springbok Viaggi di Lecco: la prima dal 4 al 7 agosto in Germania e la seconda dal 21 al 27 ottobre in Andalusia.

Per gli amanti della birra sarà un appuntamento irrinunciabile quello con la Festa della Bischoff Bier a Kaiserslautern in Germania, partenza il 4 agosto con arrivo nella cittadina tedesca. Il 5, giornata dedicata alla birra e al buon gusto. Dopo una giornata dedicata ai piaceri della tavola, il 6 agosto si parte lungo la “Romantische Strasse” con eventuale sosta a Nördlingen, quindi destinazione Füssen. L’indomani, 7 agosto, prima del rientro a Lecco, visita all’eclettico quanto spettacolare Castello di Neuschwanstein, il castello delle favole per eccellenza fatto costruire da Ludwig II. (VOLANTINO FESTA DELLA BISCHOFF BIER)

Ad ottobre invece, viene proposto un meraviglioso viaggio tra mare e storia (dal 21 al 27 ottobre 2018) con meta l’Andalusia. Un tour di una settimana nella magnifica regione autonoma spagnola che vi porterà a toccare le città di Malaga, Granada, Cordoba, Carmona, Siviglia, Cadice, Ronda per poi tornare a Malaga con tappa a Torremolinos quindi di nuovo a Malaga e ritorno in Italia.

Un viaggio denso di storia, sapori, emozioni, un viaggio affascinante e coinvolgente come del resto è la terra andalusa.

Tappe dello splendido viaggio saranno l’Ahlambra definita la “meraviglia di Granada”, una fortezza araba dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco; la Mezquita e l’Alcazar il palazzo-fortezza di Cordoba, quindi il capoluogo_ Siviglia con il suo ricco patrimonio architettonico arabo, poi sarà la volta di Cadice graziosa città costiera arroccata su un promontorio sull’Oceano Atlantico e di Ronda. Tappa quindi a Malaga, la capitale della Costa del Sol, importante città storica e ambita meta turistica dove si trova il Museo Pablo Picasso. (VOLANTINO ANDALUSIA).

