LECCO – Quando i carabinieri lo hanno raggiunto, aveva appena colpito un passante, sferrandogli un pugno, per sottrargli il marsupio: ora l’autore del gesto, Vieux Sakho, classe 1993 e di origine senagalese, è in carcere a Lecco dopo essere stato arrestato la scorsa notte.

Sono stati proprio gli uomini dell’Arma a mettergli le manette ai polsi avvisati dell’accaduto dalla segnalazione di un cittadino. Tutto si è svolto in piena notte, intorno alle 4.30, in via Como a Lecco, nel quartiere di Pescarenico. La vittima è stata soccorsa, avrebbe riportato lesioni al volto.

Il giovane, senza fissa dimora, era già noto alle forze dell’ordine. L’accusa nei suoi confronti è quella di rapina. Il giudice nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare in carcere.