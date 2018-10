LECCO – Lungolago bloccato per diverse decine di minuti a Lecco dopo che un grosso albero è piombato sulla strada all’altezza della Malpensata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per tagliare la pianta e liberare la strada. Il grosso albero è andato in parte schiantarsi contro l’edificio che ospita l’Hotel Lungolago e il ristorante Tabula Rosa. In quel tratto sono state diverse le piante sradicate dalla forza del vento. A poche decine di metri di distanza un altro albero di grosse dimensioni è caduto invadendo parte della carreggiata.

Altre 3 o 4 piante sono cadute nel parchetto della Malpensata fortunatamente il chioschetto non ha subito gravi danni e anche i tappeti elastici per i bambini sono stati risparmiati dalle piante cadute.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare non poco per tagliare la pianta, liberare la strada e mettere in sicurezza tutta l’area. Anche il tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo e con loro l’assessore comunale, Corrado Valsecchi.

Problemi anche nel rione di Pescarenico dove, in piazza Era, sono cadute alcune piante.

Una pianta è caduta sopra un’auto sempre nella zona del lungolago, nei pressi dell’Imbarcadero, mentre intorno alle 19.30 un altro grosso albero è caduto in via Tonale, nei pressi dell’incrocio che porta al rione di Bonacina, anche in quest’ultimo caso uomini al lavoro per liberare la strada dove la circolazione procede a senso unico alternato.

GALLERIA FOTOGRAFICA