LECCO – Ancora un incidente in via Brodolini: dopo lo schianto di questa mattina e la chiusura della strada per due ore circa, un nuovo sinistro si è verificato intorno alle 17 di martedì pomeriggio.

Anche in questo in questo caso sarebbero due le vetture coinvolte e almeno un ferito, un giovane di 28 anni a cui hanno prestato soccorso i Volontari di Calolzio arrivati in ambulanza.

L’incidente sta causando rallentamenti in entrambe le direzioni. In mattinata, due donne erano state soccorse e trasportate in ospedale, entrambe in condizioni non gravi.

