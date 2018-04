LECCO – Dovrà pagare una multa di sei mila euro il titolare di un bar pasticceria di Lecco dove i carabinieri, durante le verifiche all’esercizio commerciale, hanno riscontrato la mancata applicazione dell’etichettatura con la precisa tracciabilità del prodotto in vendita.

Nello specifico si parlerebbe di numerose confezioni di biscotti e colombe pasquali sottoposte a sequestro dai militari in quanto non specificato nell’etichetta se il prodotto fosse artigianale o proveniente da filiere di produzione industriale, violando la normativa vigente in materia di anti-sofisticazione alimentare

I controlli sono stati effettuati lo scorso mercoledì, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lecco supportati da personale specializzato del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Brescia.