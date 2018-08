LECCO – Alle ore 18.15 circa di lunedì 13 agosto, personale della Polizia di Stato è intervenuto presso l’Ospedale di Lecco dove era stata segnalata la presenza di un cittadino straniero – S.P.S. senegalese classe 1990, regolare sul territorio italiano – in stato di particolare agitazione.

Gli agenti, allo scopo di porre fine alla colluttazione che il soggetto aveva intrapreso con i poliziotti ed una guardia particolare giurata intervenuta in ausilio, hanno dovuto utilizzare lo spray urticante al capsicum. A seguito della collutazione, due poliziotti e la guardia giurata hanno riportato lesioni con prognosi rispettivamente di 6, 8 e 3 giorni.

Lo straniero è stato arrestato per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Ieri, martedì, il Giudice ha convalidato l’arresto e applicato all’imputato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa dello svolgimento del rito direttissimo che si svolgerà in data 4 settembre.