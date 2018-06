LECCO – Forse una manovra azzardata la causa dell’uscita di strada di un Vanette Cargo della Nissan che nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, è finito sulla scalinata situata all’imbocco di viale Adamello, all’altezza della stazione di servizio Erg.

Il mezzo è finito sulla scalinata che divide il primo condominio del viale dal marciapiede che corre lungo la sede stradale. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per effettuare i rilievi e stabilire cause ed esatta dinamica dell’incidente nel quale non si sono, fortunatamente, registrati feriti.

Per spostare il mezzo si è reso necessario l’intervento di un carro attrezzi, lavoro effettuato dal Soccorso Stradale Lanfranchi.