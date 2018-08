LECCO – “Quando è troppo è troppo, servono più controlli”. E’ l’appello di uno dei dipendenti delle attività commerciali che si affacciano sul lungolago cittadino, tra la Gelateria Grom e il McDonald’s.

Il ragazzo si sfoga: quasi ogni fine settimana, come spiegato, lui e diversi colleghi assistono a scene di degrado che hanno come protagonisti bande di giovani frequentatori del lungolago.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è caduta domenica pomeriggio: “Siamo usciti dal lavoro la sera e abbiamo trovato le biciclette parcheggiate fuori dal negozio completamente distrutte: tre erano dei miei colleghi, una di una residente. Hanno portato via la sella, piegato le ruote e spezzato i lucchetti di sicurezza. Il tutto in pieno giorno, deve essere successo tra le 16 e le 18 di pomeriggio, non la sera. Un gesto veramente ignobile, e non è la prima volta che accade. Per fortuna – ha aggiunto – io quel giorno avevo deciso di non andare al lavoro in bici, altrimenti avrei ritrovato così anche la mia”.

Quello di domenica sarebbe l’ultimo di una serie di vandalismi causati dai giovani che bazzicano in quella zona del lungolago: “I fine settimana soprattutto c’è da aver timore. Sono diversi ragazzi, tutti giovani, spesso ubriachi, che stazionano nella zona di fronte alla tabaccheria creando notevole disturbo. Urla, schiamazzi, ma anche gesti violenti, lanciano bottiglie, si scagliano contro le vetrine, prendono a calci le fioriere. E poi, ogni tanto, se la prendono con le bici: una volta una mia collega aveva ritrovato la sella della sua girata, un tentativo di furto fortunatamente interrotto da qualcuno che ha osato intervenire. Questa volta non è andata così bene”.

Più di una volta, come testimoniato, gli esercenti sono stati costretti a chiamare le forze dell’ordine: “Non molto tempo fa erano arrivati i Carabinieri per un controllo, domenica abbiamo segnalato il vandalismo alle biciclette ad alcuni Vigili Urbani di passaggio sul lungolago. Ma è evidente che non basta. Siamo stanchi di questa situazione” ha concluso il commerciante.