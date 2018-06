LECCO – 175mila kg di plastica risparmiata al territorio, circa 4 milioni e 300mila bottiglie non prodotte, 347mila kg di petrolio non consumato per la produzione di plastica e 398mila kg di CO2 non immessa in atmosfera per la produzione di plastica.

Questi i numeri del progetto Acquadueò che vanno a braccetto con i 6 milioni e 500mila litri di acqua erogata dalle 6 casette d’acqua dislocate a Lecco per un risparmio economico totale da parte dei cittadini di 651mila euro (considerando il costo medio dell’acqua in commercio pari a 0,15 euro al litro).

La prima venne inaugurata nell’ottobre del 2012 e fu quella di via Sora a San Giovanni, alle quali sono seguite quelle di via Lungolario Piave (zona Caviate), via Nullo (zona Canottieri Lecco), piazza V Alpini (Germanedo), via Gondola (Maggianico) e piazza delle Nazioni (zona Rivabella).

Risultati importanti ottenuti dal giorno in cui le 6 casette sono state installate e che l’Amministrazione comunale, per voce dell’assessore all’Ambiente Ezio Venturini, commenta: “Sono risultati buoni, ma l’auspicio è che la gente capisca l’importanza di questa iniziativa che deve entrare nel cuore e nella testa della gente. Se stimiamo, per difetto, che ogni famiglia a Lecco consuma una bottiglia di acqua al giorno, essendoci 20mila famiglie abbiamo 20mila bottiglie al giorno da smaltire. Se le moltiplichiamo per 365 giorni all’anno, è chiaro che si presenta un grosso problema di smaltimento. Stiamo parlando di un serio problema per l’ambiente, a tal punto che la Comunità Europea ha già una proposta di legge per abolire la produzione di bottiglie di plastica. Acquadueò lo ritengo un progetto vincente e i dati ci stanno dando ragione. Auspico che sempre più lecchesi utilizzino le casette dell’acqua e che ne vengano installate altre. Infine, ma non da ultimo, va considerato anche il lato economico, visto che, seppur piccolo, c’è sempre un risparmio”.

Quindi l’assessore a nome di tutta l’Amministrazione ha voluto ringraziare i cittadini che “hanno usufruito del servizio – chiosando – il nostro Comune ha fornito un altro piccolo ma importante contributo all’ambiente”.

Per festeggiare i risultati ottenuti, insieme alla società che gestisce il servizio (Imsa srl, ndr), sono state organizzate tre giornate dedicate alle Casette dell’acqua, durante le quali si potrà beneficiare di alcuni omaggi.

Dopo il primo appuntamento di sabato scorso che si è svolto alla casetta di piazza V Alpini a Germanedo, i prossimi saranno quelli di sabato 30 giugno in via Sora e sabato 7 luglio in via Gondola, entrambi dalle 9 alle 13.

Per l’occasione si potrà usufruire di tre promozioni: la prima, una tessera del costo di 2,50 euro comprensiva di 50 litri d’acqua; la seconda, caricando la tessera con 15 euro si riceverà un cestello e sei bottiglie in vetro mentre l’importo resterà sulla tessera spendibile in acqua senza limiti di tempo; la terza, caricando la tessera con 2,5 euro si avrà una confezione di guarnizioni e tappi per le bottiglie, anche in questo caso l’importo rimarrà sulla tessera e sarà spendibile in acqua. Le offerte sono cumulabili.