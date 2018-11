LECCO – Nella serata di ieri, mercoledì, presso la Casa dell’Economia è stato presentato il nuovo libro dal titolo “Lecco. Il significato delle vie dalla A alla Z”, frutto di una paziente e minuziosa ricerca di Umberto Cogliati (per molti anni amministratore comunale, promotore di diverse iniziative di aggregazioni sovra comunali in Consorzi di pubblico servizio, ha avviato e diretto il centro espositivo di Erba) e Anna Lissoni (insegnante in pensione, pubblica amministratrice per alcuni anni è appassionata di tradizioni locali e di difesa dell’ambiente).

Il libro, edito da Teka Edizioni, si può considerare come un vero e proprio “stradario”, nel quale le vie sono suddivise in ordine alfabetico e, per ogni toponimo, viene citato il nome. Non mancano i riferimenti a molti eventi e personaggi storici dei quali viene riportato prima il cognome e di seguito il nome.

A fianco del nome di ogni via, poi, è evidenziato il rione (se ne considerano 15 a comporre la città di Lecco) al quale quella strada appartiene e, sotto di esso, dove si trova, cioè tra quali altre vie è posizionata.

Ma la parte più importante è la descrizione del significato di quell’intestazione, nella quale viene riportata o ricostruita l’origine del toponimo in oggetto.

L’idea alla base della realizzazione di questa “guida”, è la convinzione che il “reticolo” delle intitolazioni stradali sia un’offerta di cultura, tra le tante, quindi servizio pubblico, da mantenere efficiente perché utile.

Applicandosi in questa ricerca, gli autori, miravano ad avvicinare curiosi e appassionati a uno spaccato di cultura sottovalutato ma assai ricco e importante.

Il risultato finale si pone l’obiettivo di stabilire una relazione cognitiva, che oggi i più ignorano, con l’intitolazione della strada stessa, sperando che per chi la abita, ma non solo, possa diventare una scoperta utile e perfino gustosa.

“Il libro è un atto di coraggio che va controcorrente rispetto all’andazzo dei nostri tempi – ha detto Umberto Cogliati -. Qui, pur nella piccola città di lecco si cerca di reintrodurre la Storia di questo borgo manzoniano, perché è ricca di originalità e di valori, in gran parte dimenticati”. “Se, pur attraverso il ‘pretesto’ di conoscere il significato delle vie, i giovani di oggi si impegnassero di più per la loro città, a rispettarla e, perché no?, ad amarla, il libro avrebbe raggiunto il suo scopo” ha aggiunto Anna Lissoni.

Il libro è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Lecco. In copertina un’illustrazione di Antonio Monteverdi che riporta uno scorcio aereo molto suggestivo della nostra città. Il libro è stato distribuito a tutti gli insegnanti delle scuole lecchesi, dalla scuola dell’infanzia fino all’Università, agli uffici di segreteria delle scuole, agli uffici e alle sportellerie delle aziende di servizio pubblico, agli uffici postali, alle sedi parrocchiali, alle biblioteche e ai centri culturali, negli spazi di attesa dei luoghi di degenza, a tutte le imprese sostenitrici.

Si trova in vendita in tutte le librerie della città, su Amazon e sul sito: www.tekaedizioni.it.