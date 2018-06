LECCO – Momenti di paura in via Pio Perazzo, a Lecco, al civico 23, per un principio di incendio che si è sviluppato questa mattina, venerdì, al primo piano di un condominio. Stando a quanto emerso si tratterebbe di un incendio doloso, tracce di benzina sarebbero state infatti rilevate sulle porte dei tre appartamenti coinvolti nell’incendio, così come alcune taniche di benzina nelle vicinanze.

La chiamata ai soccorsi è stata inoltrata poco dopo le 10, con gli inquilini che si sono prontamente riversati in strada in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco giunti sul posto con due mezzi: un’autopompa e un’autoscala.

Il pronto intervento dei pompieri ha permesso di evitare il peggio, con l’incendio stroncato sul nascere. Fortunatamente non si sono registrati feriti ne intossicati, mentre continuano le operazioni di intervento dei Vigili del Fuoco, unitamente a quelle delle forze dell’Ordine e della Digos che dovranno far luce su quanto accaduto.

Nel frattempo una persona sarebbe già stata fermata dalle forze dell’ordine come possibile responsabile del gesto incendiario.

Eventuali maggiori informazioni non appena possibile.

La situazione degli appartamenti dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco