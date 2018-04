LECCO – Fortunatamente si è rivelato meno grave di quanto si era pensato all’inizio l’incidente che ha visto coinvolto un giovane e per cui, poco prima delle 19 di oggi, è stato allertato anche l’elisoccorso.

Da quanto appreso sul posto, il giovane stava percorrendo corso San Michele Del Carso in discesa quando, giunto quasi all’incrocio con via Pietro Micca, è scivolato per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto, oltre all’elisoccorso, anche l’ambulanza e gli agenti della Polizia Locale.

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo. La strada è rimasta chiusa per alcuni minuti, inevitabili le ripercussioni sul traffico.