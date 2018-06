LECCO – Due ambulanze e un’automedica sono intervenute poco prima delle 18 di domenica in via Amendola a Lecco per un incidente tra veicoli: tre le persone soccorse dal personale sanitario. Nessuna di loro, stando alle prime informazioni, sarebbe in condizioni gravi.

La Polizia è sul posto per chiarire la dinamica del sinistro che sta interessando la corsia in direzione della svolta per via Digione, con qualche disagio per la viabilità.