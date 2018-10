LECCO – Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, nel sottopasso di Lecco in direzione Milano.

L’allarme è scattato intorno alle 17.15. Stando alle primissime informazioni parrebbero essere due i veicoli coinvolti nell’incidente mentre una persona di 49 anni è rimasta ferita, da quanto appreso in maniera non grave. Sul posto un’ambulanza dei Volontari di Calolzio e i Vigili del Fuoco. Il ferito è stato soccorso in codice verde.

Alla Polstrada il compito di effettuare i rilievi del caso.