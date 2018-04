LECCO – Tre furti in due notti ai danni di due kabab di Lecco: l’Happy Day Döner Kebab di via Amendola e Kebab Istanbul Bosforo all’incrocio tra via Digione e via Carlo Porta.

I malviventi avrebbero agito nello stesso modo in tutti e tre i raid, ovvero infrangendo le vetrine con un sasso da una parte e un blocco di cemento dall’altra per poter accedere ai locali e rubare il denaro.

Vittima per ben due volte in due notti, il primo furto compiuto nella notte tra mercoledì e giovedì e il secondo tra giovedì e venerdì è Singh Mangat, proprietario dell’Happy Day Döner Kebab di via Amendola. “Sono entrati due volte in due notti – spiega il figlio – Hanno agito sapendo dove andare a trovare quel po’ di soldi che mio padre teneva in negozio per il cambio, circa 250 – 300 euro in moneta a cui si devono aggiungere altre banconote. Dopo il primo furto e la sistemazione della vetrata effettuata giovedì, la notte seguente i ladri sono tornati ed hanno messo a segno un nuovo furto sempre con la stessa modalità”.

Vittima di un furto identico anche Alì proprietario del Kebab Istanbul Bosforo all’incrocio tra via Digione e via Carlo Porta, poco distante dal collega Mangat. “Sono entrati anche qui rompendo la vetrata del negozio con un blocco di cemento. Hanno rubato i soldi dalla cassa e si sono anche fermati persino a mangiare e bere. Spero che le forze dell’ordine riescano a prenderli e che ricevano una giusta punizione”.

Entrambi i proprietari hanno allertato la Polizia, che è giunta nei rispettivi locali, quindi hanno sporto denuncia.

I DANNI AL HAPPY DAY DÖNER KEBAB di via Amendola (Lecco)

I DANNI AL KEBAB BOSFORO