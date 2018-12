LECCO – Una persona è stata soccorsa dopo un violento litigio nella zona del mercatino di Natale in Piazza Cermenati: è quanto accaduto nella prima serata di sabato, a Lecco.

La Polizia è stata avvisata da testimoni di un’accesa discussione tra due uomini in prossimità delle tradizionali casette, disposte nella piazza centrale del capoluogo. Due Volanti sono state inviate sul posto insieme ai sanitari. Uno dei due contendenti è stato trovato ferito, sanguinante all’orecchio destro.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, si tratterebbe del marito di un’ambulante, impegnata nell’iniziativa natalizia. Il 32enne agli agenti avrebbe riferito di aver avuto una disputa con un altro uomo di sua conoscenza ma di cui non avrebbe saputo fornire le generalità.

Il ferito, che avrebbe deciso di non sporgere denuncia, dopo le cure sul posto da parte della Croce Rossa, è stato trasportato in ospedale in codice verde.