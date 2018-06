LECCO – Attimi di tensione in Piazza Lega Padania di fronte alla stazione nel tardo pomeriggio di martedì a causa di una lite tra due giovani stranieri. Per motivi da chiarire i due hanno avuto un diverbio passando alle mani.

Sul posto sono stati chiamati i soccorsi giunti con un’ambulanza della Croce Rossa e la Polizia di Stato, intervenuta per fare luce sulla dinamica degli eventi. Un giovane di 19 anni è finito in ospedale in codice verde. In fuga invece il secondo ragazzo coinvolto.