LECCO – Di nuovo controlli dei NAS in centro Lecco e in questo caso nuove irregolarità sono state riscontrate in due locali pubblici.

A coordinare le verifiche sono stati i Carabinieri di Lecco, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, supportati da personale specializzato del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Brescia.

Nel corso dei controlli i titolari di un bar-caffè ed un ristorante sono stati entrambi sanzionati amministrativamente per somme pari ad 3.000 euro ciascuno, a seguito del riscontro di carenze igienico sanitarie.