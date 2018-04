LECCO – Perseguitata dall’ex compagno che ieri mattina, venerdì, l’aveva seguita fino all’abitazione dove la donna prestava la sua attività lavorativa. Quando l’ha notato dalla finestra, appostato sotto casa, ha avvisato la Polizia che è intervenuta arrestando lo stalker.

E’ successo a Lecco, in via Palestro. L’uomo, S.M., quarantaduenne di Traona, nel sondriese, risultava essere già destinatario di un provvedimento di Ammonimento da parte della Questura di Sondrio risalente allo scorso febbraio per atti persecutori nei confronti della sua vittima.

Secondo quando riferito dalla donna agli agenti, erano ormai trascorsi sei mesi da quando lei si era decisa a lasciarlo, dopi una relazione durata sei anni. Il motivo, avrebbe spiegato la donna ai poliziotti, è che il 42enne non andava d’accordo con le figlie di lei e che in un’occasione specifica l’avrebbe anche aggredita fisicamente.

Vista la sua condotta persecutoria, l’uomo era stato ammonito dalla questura e per un breve periodo non avrebbe lasciato in pace l’ex compagna, poi sarebbe tornato a tormentarla, facendosi trovare in ogni luogo che lei frequentava e sotto casa allo scopo di ritornare insieme e riallacciare il loro rapporto sentimentale.

Quella mattina, l’uomo si era fatto trovare in Stazione Ferroviaria a Morbegno dove lei aspettava il treno in direzione Lecco, e l’avrebbe minacciata; poi la vittima l’avrebbe notato scendere alla stazione di Lecco al suo arrivo. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno accompagnato il soggetto presso gli Uffici della Questura di Lecco e tratto in arresto per il reato di “Stalking”.

Nella mattinata di sabato si è proceduto all’udienza di convalida dell’arresto ed è stata disposta nei confronti del reo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, in attesa di giudizio.