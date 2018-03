LECCO – Momenti di apprensione in corso San Michele del Carso a Malavedo, rione di Lecco, dove un motociclista di 36 anni ha perso il controllo dalla sua due ruote finendo rovinosamente sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto alle 11.40 circa di questa mattina, domenica, con ambulanza e auto medica giunte sul posto insieme ad una pattuglia della Polizia Locale.

Il personale medico e sanitario, dopo aver prestato le prime cure al motociclista, lo ha immobilizzato, quindi imbarellato e poi caricato sull’ambulanza per essere trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco, fortunatamente in condizioni non critiche.

Abbastanza chiara, anche se ancora al vaglio della Polizia, la dinamica dell’incidente: il motociclista, che stava viaggiando in direzione Valsassina, giunto in prossimità della curva prima del ponte di Malavedo ha perso il controllo della moto cadendo sull’asfalto, una perdita di aderenza del mezzo con l’asfalto, forse dovuta alla presenza di sabbia. Quella sabbia che è stata sparsa sulle principali strade cittadine nelle giornate di neve.