LECCO – Una discussione degenerata in rissa, sembrerebbe a causa di una partita a carte. Questo il motivo dell’intervento delle forze dell’ordine nella serata di oggi, domenica, in via Balicco, nei pressi del Ferrhotel.

Stando a quanto appreso sul posto sembra che tre giovani stranieri, di età tra i 25 e i 30 anni, fossero impegnati in una partita a carte quando, per cause non chiare, avrebbero iniziato a discutere. Ben presto però la lite è degenerata in rissa, con uno dei ragazzi che avrebbe preso una bottiglia colpendo in pieno uno dei suoi ‘avversari’ e ferendo lievemente l’altro.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto, poco prima delle 20.30, si è portata un’ambulanza della Croce San Nicolò, che ha provveduto a prestare le prime cure al ferito, trasportato in ospedale in codice giallo. Un secondo ragazzo è stato invece soccorso in codice verde.

Presenti anche le forze dell’ordine, due volanti della Polizia di Stato e una pattuglia di Carabinieri, che hanno provveduto ad identificare i soggetti coinvolti nella rissa. Uno dei tre, quello che avrebbe sferrato la bottigliata, si sarebbe dato alla fuga.