LECCO – Un motociclista è stato trasportato in ospedale a seguito dell’incidente avvenuto intorno a mezzogiorno di mercoledì lungo via Amendola a Lecco. Il centauro sarebbe caduto a terra dopo l’urto con un’altro veicolo.

Il personale della Lecco Soccorso gli ha prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo verso il nosocomio cittadino. Sul posto la Polizia Locale per verificare la dinamica del sinistro. Le condizioni del ferito, un uomo di 61 anni, non sarebbero gravi.