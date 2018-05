LECCO – Incidente in centro città mercoledì mattina: è successo all’incrocio tra via Aspromonte e via Bezzecca, intorno alle 10.

Coinvolte due auto, una Peugeot grigia e una Polo nera, che si scontrate all’incrocio tra le due vie: stando a quanto appreso alla base dell’incidente ci sarebbe una mancata precedenza. La Peugeot viaggiava su via Bezzecca quando, all’altezza dello “stop” di via Aspromonte, da dove proveniva la Polo, è avvenuto il violento scontro.

Nella carambola la Polo, guidata da una donna di 48 anni, è finita contro il muro di una casa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: un’ambulanza della Croce San Nicolò e un’automedica, quindi i Vigili del Fuoco che hanno estratto la donna dall’abitacolo. La donna è stata poi trasportata all’ospedale in codice giallo, illeso l’altro conducente.

Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.