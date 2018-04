LECCO – Avrebbe accusato un malore mentre era alla guida della sua auto, finendo per schiantarsi contro il muro del palazzo del Comune, a ridosso della banchina del pullman di via Sassi, in pieno centro città.

Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, e che ha visto coinvolta una giovane 31enne.

Stando a quanto appreso sul posto pare che l’automobilista, alla guida di una Renault Capture, provenisse dalla stazione verso via Marco D’Oggiono quando sarebbe stata colpita da un malore, perdendo il controllo del mezzo e finendo per schiantarsi contro il muro, a pochi metri dalla banchina dove diverse persone stavano attendendo il pullman. La prontezza di molti ha fatto sì che nessuno rimanesse coinvolto nel sinistro.

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto un’ambulanza di Lecco Soccorso e un’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi del caso. La 31enne è stata portata in ospedale in codice giallo.