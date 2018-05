LECCO – Ha preso il via questa mattina, venerdì, con il tradizionale taglio del nastro la quinta edizione di Bike Up, il Festival dedicato alla bici elettrica che per il fine settimana animerà Lecco.

La kermesse comincia sotto un buon auspicio dal punto di vista del meteo: cielo blu e sole hanno fatto da cornice alla cerimonia di inaugurazione, davanti a Palazzo Paure in Piazza XX Settembre. Erano presenti Fabrizio Forbici del team organizzativo, l’assessore al Turismo Francesca Bonacina, il sindaco di Lecco Virginio Brivio e il Sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi di Regione Lombardia Antonio Rossi.

“La bici elettrica è un nuovo modo di fare ciclismo e di esplorare il nostro bellissimo territorio – ha dichiarato Rossi prima del taglio del nastro – un settore in continua crescita, come dimostrano i numeri, e che ha la sua più grande manifestazione dedicata proprio qui a Lecco. Non posso che esserne orgoglioso e augurare a tutti buon Bike Up!”.

Davvero ricco il calendario degli eventi: oltre cinquanta gli stand allestiti nelle piazze centrali della città, dove i curiosi potranno ammirare, informarsi e testare i diversi modelli di bici elettriche. Previste anche diverse attività per i più piccoli.

“Lo scorso anno avevamo avuto oltre 5.100 test ride e 3.000 visitatori – ha commentato Forbici – se questo settore è cresciuto riteniamo sia anche un po’ merito nostro”.

Tra le attività sarà anche possibile effettuare escursioni di 3 ore del programma “TrailUP” powered by ParcoBici La Carica Elettrica, accompagnate da personale esperto e pensate per far sperimentare ai partecipanti un’uscita in sella a una e-bike su differenti terreni e dislivelli, andando alla scoperta del territorio lecchese. Per chi non avesse mezza giornata a disposizione ci si può iscrivere agli Shimano Steps E-bike Tour, un’escursione guidata di 40 minuti estendendo l’esperienza dell’escursione in bicicletta anche a chi non è ciclista grazie all’ausilio dell’assistenza alla pedalata.

Per il programma completo cliccare qui.

GALLERIA FOTOGRAFICA