LECCO – Oltre 400 giovani (le candidature sono state circa 700), a partire da lunedì, saranno impegnati in 35 attività di diverso genere rivolte alla cura del territorio. E’ l’estate di Living Land… “Sognando a colori”, questo lo slogan che accompagna il progetto giunto al quarto anno di vita.

Questa mattina, al Centro Civico di Germanedo, è stato presentato il progetto che conta sulla collaborazione di 60 enti coinvolti: “Quest’anno non ci sarà più il contributo della Fondazione Cariplo, il progetto conta solo sulle risorse di enti pubblici o partner privati – ha spiegato Lorenzo Guerra, presidente del Consorzio Consolida -. Questo ci fan ben sperare sul prosieguo di questa iniziativa anche per il futuro. In questi quattro anni siamo riusciti a coinvolgere qualcosa come 2000 giovani, siamo orgogliosi di questa attività”.

Il progetto coinvolge giovani tra i 15 e i 27 anni che da lunedì fino alla fine di luglio lavoreranno alla riqualifica di beni pubblici, alla cura della terra, all’accompagnamento di minori, fino alla valorizzazione di luoghi turistici e privati.

“Abbiamo riconosciuto i buoni frutti di questo progetto che coinvolge tutti e tre gli ambiti (Bellano, Lecco e Merate, ndr) – ha detto Cristina Bartesaghi, vice presidente dell’ambito di Bellano -. Le esperienze hanno visto i ragazzi coinvolti in maniera molto concreta e hanno lasciato una traccia importante, perciò era necessario riproporle. Anche i cittadini vedono di buon occhio l’impegno di questi ragazzi perché, spesso, più delle parole valgono i fatti”.

Eleonora Cortesi e Marco Faggiano, coordinatori del progetto, sono entrati nel merito dell’iniziativa: “La vera notizia è che dopo quattro anni siamo ancora qui, con una mole di ragazzi ed enti coinvolti in continua crescita. Vogliamo sottolineare come Living Land sia attivo tutto l’anno e per i ragazzi è diventato un luogo vero e proprio a cui fare riferimento anche se in realtà non c’è una sede, un numero di telefono, una mail o un volto di riferimento”.

“Lunedì si parte con le 35 esperienze che nelle prossime settimane caratterizzeranno il nostro territorio e ciò che ci fa più piacere è che in tanti oggi conoscono questo progetto – hanno spiegato -. Lo slogan è ‘Sognando a Colori‘, un sogno che si concretizza nell’opportunità dei ragazzi di essere protagonisti. Living Land è un’occasione per mettersi in gioco e, in alcuni casi, per ripartire. Svolgeranno attività molto concrete, dalla sistemazione di alcune aiuole oppure, per quanto riguarda Lecco, la riqualifica di due sottopassi (Bione e Rivabella, ndr). I ragazzi vogliono sognare e far sognare un territorio ricco di colori e di relazioni”.

Alla presentazione ha partecipato anche Miriam Brusadelli, assessore de La Valletta: “Le esperienze estive di Living Land sono il frutto di una costruttiva collaborazione a 360 gradi. Confido si possa proseguire anche nei prossimi anni nello sviluppo di iniziative per i giovani”.

“Concretezza e la volontà politica di ribaltare un paradigma che vede i giovani come portatori di bisogni – così l’assessore Simona Piazza ha spiegato la convinta adesione degli anti pubblici al progetto -. I giovani, in realtà, sono portatori di sogni e cercano uno spazio per mettere alla prova le proprie capacità: questo è il motivo per cui le amministrazioni hanno deciso di investire sul progetto”.