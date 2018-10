LECCO – Ci scrive un ‘lecchese stanco e deluso’, come si definisce lo stesso autore della lettera che pubblichiamo in questa pagina. Difficile non comprendere la frustrazione del lettore, per l’ennesima volta vittima di un gesto di vandalismo.

“Buongiorno abito in via Balicco da parecchi anni. Ieri sera alle 23 ho ricevuto di nuovo un regalo. Il vetro rotto dell’auto. E’ la quarta volta che mi succede.

Ci sono le telecamere ma non inquadrano le auto parcheggiate. Servono solo a dare le multe. La strada e’ buia. Transitare e parcheggiare in via Balicco costa 120.00 euro all’anno Per ogni auto posseduta.

E’ una cosa normale? Secondo me no, soprattutto per una via del centro, molto frequentata. Ma che la sera fa davvero paura”.

G.R.