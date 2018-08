BELLANO – E’ ricoverato in condizioni critiche presso la rianimazione dell’ospedale Manzoni di Lecco, il ragazzo, classe 1993, che ha rischiato di annegare mentre trascorreva il pomeriggio di ieri, martedì, in compagnia di alcuni amici nelle acque del lago al Lido di Bellano. La prognosi resta riservata.

A riportare il giovane 25enne sulla terra ferma, dopo un tuffo dal quale non era riemerso, è stato Erik Riva, vigile del fuoco in servizio a Lecco che non appena capita la situazione non ha esitato gettandosi in acqua. Contemporaneamente era scattata anche la chiamata ai soccorsi con un’auto infermieristica, l’ambulanza del Soccorso Bellanese e l’elisoccorso da Sondrio sul posto per stabilizzare le condizioni del ragazzo e trasportarlo d’urgenza presso l’ospedale lecchese.