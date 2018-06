LIERNA – Nel pomeriggio di ieri, mercoledì, nel corso di servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Mandello del Lario hanno arrestato E. O., 28enne, cittadino marocchino, residente a Bellusco (MB), per furto aggravato.

I Carabinieri, attivati dal proprietario di un veicolo rubato poco prima nel centro di Lierna, hanno individuato il 28enne che, dopo aver abbandonato il mezzo, si era dato alla fuga in direzione della stazione ferroviaria. Dopo un breve inseguimento il malvivente è stato arrestato.

Questa mattina, giovedì, E. O. è stato portato al Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha fissato una nuova udienza per il prossimo mese di luglio ed ha disposto la custodia cautelare in carcere.