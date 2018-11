MILANO – Incidente in aeroporto a Linate dove, secondo le prime informazioni, un’autocisterna contenente carburante ha urtato l’ala di un aereo in sosta. E’ successo giovedì in tarda mattinata.

Nessuna conseguenza ci sarebbe stata, nessun travaso di carburante, fortunatamente. Le 73 persone già a bordo dell’aereo, fanno sapere dal 118, sono state fatte scendere. Un solo ferito si registra nell’accaduto, l’autista dell’autocisterna, soccorso in codice verde per lievi traumi.