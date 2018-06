CALOLZIOCORTE – Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, due pattuglie dei Carabinieri e un’ambulanza di Lecco Soccorso sono intervenute in zona Lavello dove, all’interno di un discount, si sarebbe accesa una lite.

All’ospedale con lievi traumi sarebbero finiti un ragazzo di 26 anni e una donna di 39. Queste, al momento, le uniche informazioni che sono trapelate.

Nulla è ancora emerso sulle cause che hanno scatenato il diverbio e che sarebbe sfociato poi in una vera e propria lite. Non è ancora chiaro inoltre se si sia trattato di una zuffa tra le due persone soccorse o se ce ne siano altre coinvolte. Sull’accaduto stanno facendo chiarezza i Carabinieri che sono intervenuti sul posto.