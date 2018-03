OLGINATE – “E’ con immensa tristezza che abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa del nostro collaboratore, già magazziniere della Prima squadra, Alvaro Mazzoleni. Tutta la famiglia Olginatese si stringe attorno ai suoi cari nel ricordo di una persona così speciale”.

Così gli amici dell’Usd Olginatese hanno appreso giovedì la triste notizia della scomparsa, all’età di 78 anni, di Alvaro Mazzoleni. I funerali saranno celebrati domani, sabato 31 marzo, alle 10.30 nella chiesa di Olginate.

Sulla pagina ufficiale della società bianconera è stato pubblicato un toccante ricordo.

“Alvaro Mazzoleni ci ha lasciati. ‘Alva’ era (e per noi sarà sempre) il nostro magazziniere. Un uomo semplice e straordinario. Quelli come lui li chiamano ‘uomini d’altri tempi’. Forse è vero, ne esistono ancora pochissimi, ma noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarne uno nella nostra vita associativa. I magazzinieri sono figure particolari. Vanno oltre gli allenatori, giocatori e a volte anche oltre le società. Sono i custodi del materiale, ma anche dei segreti e delle voci dello spogliatoio. Conoscono tutti e sanno tutto. Sono figure uniche. E Alvaro non faceva differenza. La consapevolezza di quanto Alvaro abbia saputo entrare nel nostro cuore e di quelli che hanno vestito i nostri colori, anche solo per qualche mese, l’abbiamo avuta in queste ore. I messaggi di cordoglio e le richieste di informazioni su di lui e i suoi funerali, continuano ad arrivare da tantissimi nostri attuali ed ex tesserati. Noi stessi siamo rimasti sorpresi. Forse perché non siamo più abituati a riconoscere la straordinarietà della semplicità. Quella semplicità che ha reso il nostro ‘Alva’ una persona unica.

Ciao Alvaro e grazie di tutto”.