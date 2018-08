LOMAGNA – Intervento dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio, lunedì, a Lomagna a causa di un incendio scoppiato in uno stabilimento industriale situato in via Piave.

L’allarme è scattato dopo le 15: all’origine del rogo, come appreso, parrebbe un problema ad un generatore.

Sul posto si sono portati i pompieri da Merate che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Fortunatamente, non ci sarebbero stati feriti.