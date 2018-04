BULCIAGO – In tantissimi hanno voluto dare l’ultimo saluto a Dario Maggioni, morto in un tragico incidente martedì mattina mentre era in sella alla sua motocicletta.

Marito, padre di due figli e storico volontario della Croce Rossa è morto a soli 56 anni; oggi pomeriggio la chiesa di Bulciago non è riuscita a contenere la folla di amici e volontari che hanno voluto dirgli addio.

“La morte di una persona giovane ci lascia sgomenti e non ci sono parole umane che sappiano confortarci – ha detto don Virgilio Riva durante l’omelia – Di fronte alla morte noi rimaniamo stupiti, proviamo momenti di sconforto. Dario era una persona generosa, attiva, un volontario della Croce Rossa, una persona molto attenta ai ragazzi. Noi sappiamo che Gesù ha voluto condividere la nostra stessa sorte ed è morto, ma lui ha vinto la morte”.

Dopo la Preghiera del Volontario dal pulpito gli amici hanno ricordato questa persona speciale.

“Noi tutti, amici del 1962, ti scriviamo queste poche righe perché siamo certi che in questo momento tu sei qui con noi. Il tuo viaggio è iniziato troppo presto e siamo profondamente scossi da questa tua improvvisa partenza che ci lascia sgomenti. Vogliamo ricordare con te i momenti migliori trascorsi insieme, iniziando dalle scuole elementari, al tempo condiviso all’oratorio e sui campi di calcio dove, nel tuo ruolo di portiere, sei sempre stato formidabile. Fino al momento in cui da adulto hai formato una bellissima famiglia con Serenella e hai avuto due splendidi figli, Andrea e Siria, ai quali hai trasmesso i valori umani e i tuoi pregi. Quei valori che ti hanno spinto a diventare volontario nella Croce Rossa dove il tuo contributo umano è stato determinante. Essere volontario significa mettere a disposizione gratuitamente il proprio tempo per aiutare altri in difficoltà e questo tu lo sai fare molto bene. Vogliamo dirti oggi come quel tuo modo di essere è lo specchio che si riflette nella tua anima. Porteremo sempre con noi l’immagine di un uomo sensibile ai bisogni degli altri, una simpatia e un’ironia contagiosa. Grazie alle tue battute divertenti e intelligenti avevi rallegrato la serata di noi coscritti del ’62. Sarai sempre nei nostri cuori, buon viaggio”.

Un ricordo toccante anche dai compagni volontari della Croce Rossa di Cermenate: “Caro Dario, il tuo percorso si è interrotto quando avevi ancora molto da dare alla tua famiglia, al lavoro, agli amici, al volontariato in Croce Rossa. Con il nostro gruppo Cri di Cermenate hai camminato aderendo pienamente ai principi sui quali si fonda la Croce Rossa. Grazie per esserci stato amico e per aver svolto un servizio a favore delle persone in difficoltà con generosa sensibilità. Siamo certi che il Signore al tuo bussare ti accoglierà con gioia, perché avrai frutti da portare. Ciao Dario”.

All’uscita dalla chiesa il feretro è passato tra due ali di divise rosse che lo hanno salutato con un lungo applauso. L’ultimo ringraziamento a una persona che, con il suo esempio, è stata capace di dare tanto e lasciare un segno indelebile.