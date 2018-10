INTROBIO – I funerali di Don Graziano Bertolotti saranno celebrati lunedì 29 ottobre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Introbio.

Il sacerdote originario di Castronno (Varese) ha perso la vita lunedì scorso, 22 ottobre, in un tragico incidente stradale avvenuto tra Cortabbio di Primaluna e Cortenova. Per chiarire i contorni dell’incidente era stata disposta l’autopsia che è stata eseguita nella giornata di venerdì consentendo così alla Procura di rilasciare il nullaosta per la cerimonia funebre.

Don Graziano era nato a Castronno (Varese) nel 1940; ordinato sacerdote il 28 giugno 1966, la sua prima destinazione è stata Mombello, poi Verghera (dal 1973) e Gornate Superiore (dal 1978), quindi Vergiate. Nel 2012 era stato nominato vicario parrocchiale a Introbio e Vicario della Comunità Pastorale “S. Maria della Neve” di Primaluna.

Dopo l’ultimo saluto nella mattinata di lunedì in Valsassina; ci sarà una seconda cerimonia alle ore 15:30, nella chiesa parrocchiale di Castronno.