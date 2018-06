LURAGO D’ERBA – Incidente sul lavoro mercoledì a Lurago d’Erba, in via Alessandro Manzoni. Un uomo di 46 anni è caduto per diversi metri da un ponteggio situato all’interno di un’abitazione.

E’ successo poco prima delle 11. Stando a quanto appreso pare che l’operaio fosse su un soppalco dov’era stato allestito un ponteggio per imbiancare, quando avrebbe messo un piede in fallo cadendo al piano di sotto. Un volto di quasi tre metri, nel quale avrebbe riportato traumi seri.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi, un’ambulanza e un’auto medica, e i Vigili del Fuoco di Erba che hanno coadiuvato le operazioni di trasporto del ferito dal piano superiore al piano terra dell’abitazione.

Il 46enne, stabilizzato, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.