MONTE MARENZO – E’ scomparso, nella giornata di ieri, lunedì, Franco Ravasio ex sindaco di Monte Marenzo, dove viveva ed è stato responsabile dell’ufficio postale.

L’85enne era conosciuto ed amato da tutti nel comune della Valle San Martino dove ha sempre vissuto e al quale ha dedicato il proprio tempo. Da un lato per la propria professione di responsabile dell’ufficio postale, dall’altro con l’impegno civico ed il ruolo di sindaco nel corso di un mandato dal 1970 al 1975.

“Per me e per altri della mia età era Franco Pusti’, per la sua attività nelle poste – lo ricorda Angelo Fontana, dell’area sociale della Polisportiva – Tanta era la sua voglia di vivere, che, dopo essere stato dimesso dall’ospedale”.

I funerali si svolgeranno il 26 settembre alle 16.00 nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo.