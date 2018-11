CALOLZIOCORTE – La Fondazione Telethon esprime alla famiglia il suo cordoglio per la scomparsa di Gianluigi Rosa. Il ricordo di Gerolamo Fontana, presidente Uildm Lecco; Angelo Fontana, vice presidente Uildm Lecco e Renato Milani, Coordinatore Telethon Provinciale di Lecco.

“Con lui se ne va un caro amico e un valido collaboratore del Coordinamento Provinciale Telethon di Lecco. Per noi, che abbiamo condiviso con lui la raccolta fondi Telethon per 17 anni, è impossibile non ricordare il sorriso e la disponibilità che lo hanno sempre contraddistinto durante le sfilate d’auto d’epoca organizzate assieme a suo fratello Angelo e le ricche lotterie con numerosi premi. Eventi che lui, tra i fondatori del club Lecchese Dante Giacosa gestiva sempre con impegno e entusiasmo. Ci piace anche ricordarlo come un appassionato di motociclismo, e non solo, anche molto bravo visto che correva insieme al campione Ezio Gianola. Domenica 16 dicembre, Gianluigi sarà ricordato durante un’iniziativa Telethon dal titolo ‘Alla memoria di Gianluigi Rosa’: una sfilata d’auto d’epoca 18° Raduno Manzoniano a cura del Club Lecchese Dante Giacosa, con partenza alle ore 9 dal Tetto Brianzolo e arrivo alla Madonnina Monte Barro Galbiate”.